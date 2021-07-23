محافظ بنى سويف يؤكد عدم زيادة تعريفة المواصلات عقب تعديل أسعار البنزين

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، مع مسئولى المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، للتأكيد على عدم زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات، لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات فى هذا الشأن، وكلف السكرتير العام المساعد حسام حمودة بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية.
وقال إنه لن يسمح بأى مخالفات فى هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددا على تفعيل كافة خطوط استقبال شكاوى المواطنين فى هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية والبوابة الإلكترونية للمحافظة، ومديريات الخدمات.
وأضاف المحافظ أن ذلك يأتى فى ضوء المتابعة اليومية لكل المستجدات التى تتعلق بحياة المواطنين فى كافة المناحى، لاسيما فى القطاعات الحيوية التى تمس احتياجات المواطنين اليومية.
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