القومى للطفولة يعلن عن إحباطه لحالتى زواج لطفلتين فى أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن احباطه حالتى زواج لطفلتين لم يبلغا ستة عشر عاماً، الأولى من (محافظة البحيرة) وتقيم وأسرتها بمحافظة الإسكندرية (بحى شرق)، والثانية بمحافظة الغربية (بمركز زفتى)، وقد تلقاهما المجلس عبر منظومة نجدة الطفل التابعة له.





وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد تلقت بلاغًا عبر الخط الساخن 16000 حمل رقم 24783 بتاريخ 17/4/2021 بإعتزام والد الطفلة (م) تقيم بمحافظة الإسكندرية، والبالغة من العمر 15 عامًا تزويجها من من شخص يبلغ من العمر 24 عامًا.

وعلى الفور وجهت أمين العام المجلس بإحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية والتى بدورها قامت قامت بتقديم إرشاد أسرى لأهلية الطفلة بشأن أضرار ومخاطر الزواج المبكر، ووقع والدها على إقرار بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية إلا أنه وثانى أيام عيد الأضحى المبارك تبين للإدارة العامة لنجدة الطفل، قيام الأب بنقل الطفلة إلى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة (مسقط رأسه) لإتمام إجراءات الزواج بعيداً عن متابعة المجلس القومى للطفولة والأمومة واللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت "السنباطى" أنه تم تكليف إحدى الجمعيات الشريكة بمحافظة الأسكندرية بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر ووجهت "السنباطى" بإخطار مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام والذى أحاله إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابة اسئتناف الإسكندرية ومنها إلى نيابة وسط دمنهور الكلية وتحرر المحضر رقم 4828 لسنة 2021 إدارى مركز أبو حمص، وباشرت نيابة أبو حمص الجزئية إجراءاتها.

ولفتت "السنباطى" إلى أنه تم استدعاء والد الطفلة، و وقع إقراراً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، ومراعاةً لمصلحة الطفلة وبناءً على رغبتها بعدم إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية تم تسليمها لشقيق والدها بعد توقيعه اقرارًا وتعهداً برعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر.

وكان البلاغ الثانى والذى حمل رقم 28139 بتاريخ 10/7/2021 بشأن قيام والد الطفلة (ف) البالغة من العمر 16 عامًا باتخاذ إجراءات تزويجها من شخص يبلغ من العمر 26 عامًا.

وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطى، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها رفع الخطر والضرر عن الطفلة، حيث تمت إحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الغربية التى بدورها قامت بفحص البلاغ وبتأكدها من صحته تحرر عنه المحضر رقم 5267 لسنة 2021 إدارى مركز زفتى وقد باشرت نيابة زفتى الجزئية إجراءاتها حيث تم استدعاء والد الطفلة والعريس ووقعا اقراراً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

وفى هذا السياق تتقدم الدكتورة سحر السنباطى بالشكر والتقدير والعرفان للنائب العام ورئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على سرعة الاستجابة فى الوقائع التى تتلقاها منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة فى جميع حالات تعرض الأطفال للخطر وإصدار قرارتها بما يتفق والمصلحة الفضلى للأطفال، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهداً فى سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذى قد يعرضون له.

كما وجهت أمين عام المجلس الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظتى الإسكندرية والغربية، وكذا الجمعية الشريكة مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بمحافظة الإسكندرية على مجهوداتهم وعملهم الذى لا يتوقف فى رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها، بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال تتعرض له.

وتؤكد "السنباطى" على أن المجلس يقف سداً منيعًا لمثل هذه الممارسات الضارة والانتهاكات ضد الطفولة، وتطالب بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال لما من شأنه القضاء على هذه الظاهرة التى تعرض الأطفال للخطر، وتناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات منظومة حماية الطفل وهى خط نجدة الطفل على الرقم (16000)، والذى يعمل على مدار 24 ساعة يومياً أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم ( 01102121600) أو الواتس آب بيزنس ( 01016609579 ) أو من حلال تطبيق نبتة مصر أو على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة .