/641718/رسميا-إمبراطور-اليابان-يفتتح-أولمبياد-طوكيو-2020

أطلق الإمبراطور الياباني ناروهيتو إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 بعد إنتهاء مراسم عرض المنتخبات المشاركة والتي ضمت العديد من دول العالم على راسها مصر المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها وأكبر بعثة عربية في تلك النسخة، ويستعرض دوت الخليج صور مشاركة المنتخب المصري.

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منتخب كرة القدم في أولمبياد طوكيو

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي

كرة اليد في اولمبياد طوكيو

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش

الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام

السلاح : فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ .. سلاح السيف

محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة

مشاركين في بعثة منتخب مصر لأولمبياد طوكيو

ميار شريف – محمد صفوت المصارعة : محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع كانوي وكاياك : سما أحمد – مؤمن مهران الشراع : خلود منسي – علي بدوي

المشاركين من مصر في لعبة الجمباز

ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم

المشاركين من مصر في لعبة السباحة التوقعية

: هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد تنس الطاولة :

عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز التجديف : عبدالخالق البنا

الفروسية :

عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان

التايكوندو :

سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك

القوس والسهم :

أمل أدم – يوسف طلبة

الملاكمة :

عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله

ألعاب القوى :

مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة الجودو :

محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش الكاراتية :

جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح الريشة الطائرة :

هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل الثلاثي :

بسملة السلاموني الدراجات :

إبتسام زايد

الرماية :

عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري