«هاتخرج قريب».. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

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حرص الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز على طمئنة الجمهور على حالتها الصحية والتي شهدت استقرارًا تام يسمح لها بمغادرة المشفى ، ووج رسالة شكر وتقدير لكل من دعمها في أزمتها الأخيرة.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز.

شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على صحتها

كتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة".

وأضاف: "وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت حقيقي حب كبير لبنتي وأختي.. ياسمين الحمد لله حالتها مستقره وإن شاء الله خروجها عن قريب"

أحمد العوضي يعلن خروج ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة

وسبق وأن جه الفنان أحمد العوضي الشكر لكل من كان سبب في شفاء زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بالدعاء لها ومساندتها في محنتها.

طمأن العوضي الجمهور على حالة ياسمين عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى خروجها من العناية ومنعها من أي زيارات فكتب: “الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها، حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة، حتى استقرار الحالة”.

وتابع العوضي: "أعتذر لكم عن عدم ردى، لكن اعذرونى غصب عنى، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

عائلة ياسمين عبد العزيز يقضون أول أيام العيد بجانبها في المشفى

وحرصت عائلة النجمة ياسمين عبد العزيز على المكوث بجانبها في المشفى بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أن زوجها الفنان أحمد العوضي وأبنائها ياسمين وسيف متواجدين بشكل دائم هناك للاطمئنان على صحتها على الرغم من منع الزيارة.

السيسي يرسل فريقًا طبيًا للإشراف على حالة ياسمين عبد العزيز

وكان قد توجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز برسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعد أن أرسل سيادته فريق طبي متكامل لمتابعة حالة ياسمين الصحية والإشراف عليها.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "نشكر سيادة رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العمليه، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير".

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.