/641716/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسى-مستقبل-وطن-يسلم-جندى-العلمين-عقد-مكتبة-متكاملة

أهدى حزب مستقبل وطن، المجند أيمن قنديل، الذي ألتقي به الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء جولته في منطقة العلمين وأجرى معه حواراً ووجه بتنفيذ طلباته، عقد ملكية مكتبة متكاملة، ضمن مبادرة "هدية الرئيس".

دوت الخليج مستقبل وطن يهدي جندي العلمين عقود ملكية مكتبة وأعرب المجند أيمن عن سعادته قائلا:" ألف شكر ياسيادة الرئيس، ودى مش حاجة مش جديدة على حضرتك انك تقف سند الشباب، ألف شكر وربنا يوفقك". كما أعرب والديه عن سعادتهما البالغة " بهدية الرئيس "موجيهن الشكر للقيادة السياسية علي الاستجابة الفورية لطلب ابنهم. وكان الرئيس السيسي قد تبادل الحديث مع مجند يدعى أيمن، أثناء الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس بالدراجة فى مدينة العلمين الجديدة. واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء سيره بالدراجة لأحوال ومطالب المجند الذى يسعى للعمل بعد انتهاء الخدمة العسكرية، حيث أكد للرئيس السيسي أنه يملك مكتبة صغيرة ويأمل أن تكبر بعد ذلك؟

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