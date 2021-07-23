فيديو.. «عقد مكتبة جديدة» هدية من السيسى لمجند التقاه فى العلمين

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإهداء "مجند" التقاه أمس الخميس، فى العلمين الجديدة، مقرًا لإنشاء مكتبة كبرى للأدوات المدرسية، كمساعدة من الرئيس له على بدء مشروع حياته.





وأعرب الشاب عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، متابًعا: "مكنتش مصدق إنى بجوار الرئيس وبكلمه، وكفاية إنى كنت ماشى معاه"، مشيرًا إلى حرص الرئيس السيسى على الاستماع إليه، مؤكدًا: "الرئيس قال لى مرتين أنت عايز إيه يا أيمن".

وتابع الشاب: "نفسى أكون عند حسن ظن الرئيس، وأحقق نجاح كبير من خلال المشروع، ونصيحتى للشباب، اشتغلوا، وبلاش كلام أثناء الدراسة".

وأكد الشاب: "مش جديد على الرئيس عبد الفتاح السيسى الوقوف إلى جانب الشباب، ويا رب نكون عند حسن ظنه".

فيما أعرب والد المجند أيمن، عن انبهاره بحديث الرئيس التلقائى مع ابنه، مشيدًا بإنجازت الرئيس الكبرى التى تحققت فى السنوات الماضية.