/641711/خالد-الحداد-في-ذكري-ثورة-٢٣-يوليو-عبروا-عن-الشخصية-المصرية-الأبية-و-استعادوا-مصر-للمصريين

تقدم النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة بمناسبة ذكرى ٢٣ يوليو التى نستمد منها العزم والإصرار ونستلهم منها آمال وطموحات مستقبل مشرق و حياة كريمة للمصريين في وطن آمن ومستقر ومزدهر‪ .

دوت الخليج

النائب خالد الحداد يوجه التحية للرئيس الراحل محمد نجيب والزعيم جمال عبدالناصر

ووجه عضو مجلس النواب، التحية إلى رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وإلى قائدها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، وإلى رجال مصر من الضباط الأحرار، الذين حملوا أكفانهم على أيديهم وفتحوا باب الحرية والأمل فى 23 يوليو، وعبروا عن الشخصية المصرية الأبية واستعادوا مصر للمصريين.

خالد الحداد: مسيرة التنمية والتطوير مستمرة مع الرئيس السيسي

وتابع عضو مجلس النواب، خالد الحداد، حديثه قائلًا:” اليوم تَبقى القيم على ثباتها وتتواصل مسيرة هذا الوطن فى الارتقاء نحو التنمية والازدهار ، بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصرى العظيم، مشيرا إلى تزامن هذه المناسبة مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تأسيس الجمهورية الجديدة، ونرجو المولى عز وجل أن يحفظه وأن يحقق حلمه فى بناء دولة عصرية حديثة قوامها الإنسان المصرى وأن يجعل من مسيرته الوطنية المعطاءة سندا ونصرا.