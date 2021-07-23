التعليم: إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة مجمعة كالمعتاد

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020 / 2021 منفردة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان له اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020 / 2021 على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها.

وأوضح أنه من المقرر إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة مجمعة كالمعتاد عن كل المواد خلال 10 أيام بحد أقصى من تاريخ انتهاء الامتحانات المقررة فى 2 أغسطس المقبل، مُشيرةً إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل إلكترونى من خلال الماسح الضوئى الذى سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، وذلك لضمان حق الطالب بشكل عادل.

وفى سياق متصل، يتم تطبيق طرق جديدة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 / 2021، لضمان تحقيق الشفافية والمساواة بين الطلاب، حيث سيتم تصحيح أوراق "البابل شيت" بشكل إلكترونى من خلال الماسح الضوئى فى المركز القومى للامتحانات والكنترولات، وسيتم مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة قبل تصحيحها إلكترونياً، من خلال فرزها بعد تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين، ومن ثم نقلها إلى مكان مؤمن داخل الكنترولات، على أن يتم فرزها يدوياً لاكتشاف الورقة التى بها أكثر من إجابة على سؤال واحد، أو الورقة التى بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئى قراءتها، أو الورقة التى ينقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب، وذلك لضمان تصحيح ورقة الإجابة دون أى مشكلات، على أن يتم تصحيح كراسة الإجابة بها اسم الطالب دون نزع الاسم ورقم الجلوس من كراسة "البابل شيت"، ووضع ورقة "البابل شيت" بأكملها على جهاز الماسح الضوئى، والذى سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل.