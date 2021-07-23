فيديو.. وزير الأوقاف يتحدث عن الترخيم فى اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - وشرح الوزير، خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية، بموقع يوتيوب، "الترخيم" فى اللغة العربية، مؤكدًا أن الترخيم هو حذف أواخر الكلمات فى النداء للتدليل والتمليح، ومثاله قول الشاعر:"أفاطمُ مهلا بعضَ هذا التدلل وإنْ كنت قد أزمعت صرمى فأجملى"، مشيرا إلى أن الأصل "أفاطمةُ" ثم حذفت التاء تخفيفا.

وأوضح الوزير أن هناك لغتان فى نطق المنادى المرخم، إحداهما أن يبقى الحرف الأخير بعد الحذف على حاله قبل الحذف وهذه تسمى لغة من ينتظر، والثانية لغة من لا ينتظر، وفيها يعامل الحرف الأخير بعد الحذف على أنه آخر الكلمة فتوضع عليه علامة البناء ظاهرة أو مقدرة.