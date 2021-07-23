/641709/سكينة-سلامة-نستمد-ونستلهم-من-ذكرى-ثورة-يوليو-تلاحم-جيش-وشعب-لحماية-الوطن

دوت الخليج

سكينة سلامة: 23 يوليو ثورة عظيمة ضد الاستعمار وأعوانه

وقالت عضو مجلس النواب سكينة سلامة:” نستمد ونستلهم من هذه الثورة نسمات الدخول الجمهوريه الجديدة، والتى أساسها ثقة الشعب في قيادته السياسية وثقة الشعب بنفسه، مؤكدة على أن تلاحم الشعب مع الجيش دائما ما يكونوا مجتمعين علي حب مصر واستعدادها لمن يحاولون استعمارها واستغلال مقدراتها فكانت ثورة عظيمه ضد استعمار وأعوانه ونحن نري في ذكري ٢٣ يوليو إعادة كتابه تاريخ جديد لمصر فتحيا للشعب وجيشه العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد ألقى كلمة منذ ساعات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أكد خلالها أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" فى هذه الذكرى الوطنية الخالدة نذكر بكل إعزاز رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، الذى لبى نداء الواجب الوطني، فى لحظة دقيقة وفارقة".

الرئيس السيسي: الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين وتابع:" كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين، فى وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية وهو ما يؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دومًا وأبدًا بإذن الله، وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته".

واستكمل:" شعب مصر العظيم يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التى تواجه وطننا فمنذ ثورة يوليو مرورًا بالحروب من أجل قضايا الأشقاء، ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام وصولًا إلى التحديات المعاصرة خاصة مواجهة الإرهاب الذى نجحت القوات المسلحة والشرطة، فى محاصرته وإضعاف شوكته ولقد كان الشعب المصرى دومًا على قدر ومستوى تلك المسئوليات العظيمة وثابتًا على مستوى الولاء والانتماء المقدس للوطن".