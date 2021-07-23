/641708/رد-فعل-صادم-لـ-قناة-bein-بمجرد-ظهور-العلم-الإسرائيلي-في-افتتاح-طوكيو-2020

أثارت قناة bein sport الجدل بمجرد دخول العلم الإسرائيلي في إفتتاح أولمبياد طوكيو 2020 والمقام حاليا في اليابان بمشاركة العديد من دول العالم في مختلف الألعاب.

رد فعل «صادم» لـ قناة bein بمجرد ظهور العلم الإسرائيلي في افتتاح طوكيو 2020

ورفض معلقي bein sport التعليق على دخول إسرائيل في حفل إفتتاح الأولمبياد ، وفضل الحديث عن بعض قواعد البطولة وكيفية إختيار ترتيب البعثات في إشارة لعدم رغبته في ذكر أسم بعثة الكيان الصهيوني.

عل جانب أخر أثار أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية وبالتحديد أثناء قيامه بتأديه فرض صلاة الجمعة بطوكيو.

حيث ظهر أكرم توفيق لاعب الأهلي بإلقاء أذان الجمعة بصوته ، بينما قام كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي بإلقاء خطبة الجمعة وذلك أثناء تواجد بعثة الفراغنة في طوكيو2020.

ويشهد العالم اليوم الجمعة اشارة انطلاق دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020، من خلال حفل الافتتاح الذي يضم البعثات المشاركة من مختلف دول العالم وتشارك فيها مصر بأكبر بعثة لها ، ويستعرض دوت الخليج موعد وقنوات حفل افتتاح أولمبياد طوكيو. وتنطلق احتفالات افتتاح أولمبياد طوكيو بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان أي الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وسيستمر حفل افتتاح الأولمبياد لمدة 4 ساعات كاملة. ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في الملعب الوطني الجديد في اليابان في حي شينجوكو بطوكيو في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

تشهد الساحة العالمية اليوم العديد من المباريات والمواجهات بجانب منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز مباريات اليوم والتي تشهد عودة الدوري المغربي وخوض العديد من الفرق مواجهات ودية قوية.

مواعيد مباريات الدورى المغربى

الدفاع الحسني الجديدي ضد يوسفية برشيد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

سريع وادي زم ضد المغرب التطواني على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

نهضة بركان ضد الفتح الرباطي على أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

الرجاء ضد نهضة الزمامرة على أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

مواعيد مباريات مباريات ودية

شتوتجارت ضد أرمينيا بيليفيلد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا

أتلانتا ضد مودينا على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة الخامسة مساء

لايبزيج ضد مونبلييه على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة مساء

ماينز 05 ضد ليفربول على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة والربع

تريستينا ضد لاتسيو على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء

نومانسيا ضد أتلتيكو مدريد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السابعة مساء