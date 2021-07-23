مي رشدى: الثورة كانت شاهدًا تاريخيًا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار وأعوانه

/641706/مي-رشدى-الثورة-كانت-شاهدا-تاريخيا-على-وحدة-الشعب-والجيش-للقضاء-على-الاستعمار-وأعوانه

أكدت النائبة مي رشدى، عضو مجلس النواب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ثورة 23 يوليو المجيدة علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، نظرا لما حققته من إنجازات وتغييرات جذرية على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله.

دوت الخليج

مي رشدى: ثورة 23 يوليو كانت شاهدًا تاريخيًا على وحدة الشعب المصرى

وقالت عضو مجلس النواب، مي رشدي لـ دوت الخليج، إن الثورة كانت شاهدا تاريخيا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار وأعوانه وهو ما ظهر في مساندة الشعب لثورة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952، للقضاء على الاستعمار والحكم الملكي الفاسد وهو ما تم بالفعل بفضل إرادة القوات المسلحة والشعب المصري، مشيرة إلى أن إنجازات الثورة تتابعت بعدها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

مي رشدى: العلاقة بين الشعب والجيش لطالما كانت مترابطة

وتابعت عضو مجلس النواب، مي رشدى،إن العلاقة بين الشعب والجيش لطالما كانت مترابطة ووثيقة على مدار السنوات الماضية، حتى وقتنا هذا وهو ما برهنت عليه ثورة 30 يونيو عام 2013 عندما أعاد التاريخ نفسه وكما فعلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 23 يوليو قبل 69 بالثورة على الاستعمار والفساد، انحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، لإرداة الشعب في ثورته على حكم الإخوان في 30 يونيو 2013.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ألقى كلمة منذ ساعات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أكد خلالها أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" فى هذه الذكرى الوطنية الخالدة نذكر بكل إعزاز رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، الذى لبى نداء الواجب الوطني، فى لحظة دقيقة وفارقة".

الرئيس السيسي: الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين

وتابع:" كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين، فى وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية وهو ما يؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دومًا وأبدًا بإذن الله، وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته".

واستكمل:" شعب مصر العظيم يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التى تواجه وطننا فمنذ ثورة يوليو مرورًا بالحروب من أجل قضايا الأشقاء، ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام وصولًا إلى التحديات المعاصرة خاصة مواجهة الإرهاب الذى نجحت القوات المسلحة والشرطة، فى محاصرته وإضعاف شوكته ولقد كان الشعب المصرى دومًا على قدر ومستوى تلك المسئوليات العظيمة وثابتًا على مستوى الولاء والانتماء المقدس للوطن".