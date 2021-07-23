/641702/فيلم-العارف-يكتسح-شباك-التذاكر-بأكثر-من-5-ملايين-جنيه

حقق فيلم «العارف» للنجم أحمد عز نجاحًا ساحقًا، حيث اكتسح شباك التذاكر في رابع أيام العيد الأضحى المبارك، محققًا إيرادات بلغت 5 ملايين و71 ألفا و882 جنيه مصري.

دوت الخليج يرصد نجاح فيلم «العارف» للنجم أحمد عز.

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

فيلم العارف وسط منافسة شرسة بدور العرض السينمائية

ويتنافس فيلم «العارف» مع عدة أفلام أخرى بدور العرض السينمائية، وهم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، فيلم «مش أنا» لتامر حسني وحلا شيحة، فيلم «أحمد نوتردام» لنجم الكوميديا رامز جلال وغادة عادل، فضلًا عن فيلم «ديدو» لكريم فهمي و «ماما حامل» لليلى علوي.