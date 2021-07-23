/641702/فيلم-العارف-يكتسح-شباك-التذاكر-بأكثر-من-5-ملايين-جنيه
حقق فيلم «العارف» للنجم أحمد عز نجاحًا ساحقًا، حيث اكتسح شباك التذاكر في رابع أيام العيد الأضحى المبارك، محققًا إيرادات بلغت 5 ملايين و71 ألفا و882 جنيه مصري.
دوت الخليج يرصد نجاح فيلم «العارف» للنجم أحمد عز.
قصة فيلم العارف
وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.
والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".
ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.
فيلم العارف وسط منافسة شرسة بدور العرض السينمائية
ويتنافس فيلم «العارف» مع عدة أفلام أخرى بدور العرض السينمائية، وهم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، فيلم «مش أنا» لتامر حسني وحلا شيحة، فيلم «أحمد نوتردام» لنجم الكوميديا رامز جلال وغادة عادل، فضلًا عن فيلم «ديدو» لكريم فهمي و «ماما حامل» لليلى علوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم «العارف» يكتسح شباك التذاكر بأكثر من 5 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.