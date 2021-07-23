صور.. وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول جامعة الملك سلمان الدولية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة سلمان الدولية، حول اتفاقيات الشراكة التى وقعتها الجامعة خلال الفترة الماضية، وكذلك الكليات والبرامج التى تشملها الجامعة، فضلًا عن استعدادات الجامعة لبداية العام الدراسى الجديد.





وأشار التقرير إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الجامعى 2021 - 2022 بفروعها الثلاثة، حيث سينضم المقر الرئيسى للجامعة بمدينة الطور إلى فرعى الجامعة بمدن رأس سدر وشرم الشيخ، كما أنه من المقرر أن تطرح الجامعة فى عامها الجامعى الثانى 35 برنامجًا أكاديميًا فى 16 مجالًا علميًا لمواكبة احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع المجالات العلمية على فروع الجامعة الثلاثة، حيث يوجد بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر مجالات (الطب البيطرى، والصيدلة، والزراعات الصحراوية، والعلوم الأساسية المتقدمة، والعلوم الادارية والاعمال، وعلوم المجتمع)، ويوجد بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، والفنون والتصميم، واللغات التطبيقية)، بالإضافة إلى أن فرع الطور يوجد به مجالات (الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسب، والصناعات التكنولوجية).

ولفت التقرير إلى أن الجامعة حاليًا تقوم بعقد شراكات مع جامعات عالمية متميزة لطرح برامج مزدوجة الشهادة تؤهل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل الدولى، كما تعمل الجامعة على التعاون مع المؤسسات الصناعية ومراكز البحوث المتخصصة لإثراء قطاع البحوث والتطوير بالجامعة، بالإضافة الى دعم المهارات التطبيقية للطلاب من خلال تدريب متخصص يدعم القدرة التنافسية لخريجى الجامعة، فضلًا عن اهتمام الجامعة بالحياة الطلابية المتكاملة داخل الحرم الجامعى الذكى فى إطار غير نمطى، حيث يقضى الطلاب أوقاتهم بين الدراسة وممارسة الرياضة، والسكن الجامعى، وعلى شواطئ سيناء الفريدة، وفى الأماكن السياحية المتميزة.

وأوضح التقرير أن الجامعة وقعت اتفاقية مع جامعة ساوث كارولينا الأمريكية (University Of South Carolina) فى شهر مايو الماضى؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى والعلمى والثقافى بين الجامعتين، ومنح درجات علمية مزدوجة معتمدة من الجامعتين، على أن تخضع جميع الإجراءات التنفيذية لهذه الاتفاقية للمراجعة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والمجلس الأعلى للجامعات، ومجالس إدارة الجامعتين.

وأضاف التقرير أن الجامعة بصدد توقيع اتفاق شراكة مع جامعة (أى أم سى - كريمس) بالنمسا فى مجال السياحة والضيافة؛ لتقديم برامج تمنح شهادات مزدوجة الدرجة لتقديم ميزة تنافسية لخريجى الجامعة فى هذا المجال.

الجدير بالذكر أنه عند اكتمال كافة مراحل الجامعة وتجهيزاتها سوف تقدم 56 برنامجًا أكاديميًا فى 17 مجالاً، وتشمل المجالات الأكاديمية: (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة، الصناعات التكنولوجية، العلوم، هندسة العمارة، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية)، كما يشمل كل مجال أكاديمى العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيات، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجى، كيمياء البترول، الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).