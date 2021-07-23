/641696/طالع-حفل-افتتاح-أولمبياد-طوكيو-2020-بمشاركة-البعثة-المصرية-فيديو
تنطلق بعد قليل الاحتفالات الرسمية لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تضم مشاركة العديد من دول العالم وبمشاركة الفراعنة في أول بعثة في تاريخها ويستعرض دوت الخليج مراسم الإحتفال
ويشهد العالم اليوم الجمعة اشارة انطلاق دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020، من خلال حفل الافتتاح الذي يضم البعثات المشاركة من مختلف دول العالم وتشارك فيها مصر بأكبر بعثة لها ، ويستعرض دوت الخليج موعد وقنوات حفل افتتاح أولمبياد طوكيو.
طالع حفل افتتاح طوكيو 2020
وتنطلق احتفالات افتتاح أولمبياد طوكيو بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان أي الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وسيستمر حفل افتتاح الأولمبياد لمدة 4 ساعات كاملة.
ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في الملعب الوطني الجديد في اليابان في حي شينجوكو بطوكيو في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لافتتاح طوكيو 2021
ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في الملعب الوطني الجديد في اليابان في حي شينجوكو بطوكيو في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قناة بي إن سبورت المفتوحة بنقل الحدث ، وستقوم القناة ببدء التغطية قبل ساعتين من الموعد المحدد لانطلاق الحفل.
منتخب كرة القدم في أولمبياد طوكيو
محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي
كرة اليد في اولمبياد طوكيو
كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل
الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش
الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام
السلاح : فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر
فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري
فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة
ندى حافظ .. سلاح السيف
محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة
مشاركين في بعثة منتخب مصر لأولمبياد طوكيو
ميار شريف – محمد صفوت المصارعة : محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع كانوي وكاياك : سما أحمد – مؤمن مهران الشراع : خلود منسي – علي بدوي
المشاركين من مصر في لعبة الجمباز
ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم
المشاركين من مصر في لعبة السباحة التوقعية
هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد
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