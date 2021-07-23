/641695/النائب-إيهاب-منصور-ثورة-يوليو-ضربت-أروع-الأمثلة-في-تلاحم-الشعب-المصري-وقواته-المسلحة

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

دوت الخليج

إيهاب منصور: ثورة 23 يوليو ضربت أروع الأمثلة فى تلاحم الشعب المصرى وقواته المسلحة

وأضاف عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إن ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب المصري وقواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.

وأختتم وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إيهاب منصور حديثه قائلًا:"داعيًا الله أن يحفظ مصر، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ألقى كلمة منذ ساعات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أكد خلالها أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" فى هذه الذكرى الوطنية الخالدة نذكر بكل إعزاز رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، الذى لبى نداء الواجب الوطني، فى لحظة دقيقة وفارقة".

الرئيس السيسي: الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين

وتابع:" كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين، فى وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية وهو ما يؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دومًا وأبدًا بإذن الله، وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته".

واستكمل:" شعب مصر العظيم يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التى تواجه وطننا فمنذ ثورة يوليو مرورًا بالحروب من أجل قضايا الأشقاء، ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام وصولًا إلى التحديات المعاصرة خاصة مواجهة الإرهاب الذى نجحت القوات المسلحة والشرطة، فى محاصرته وإضعاف شوكته ولقد كان الشعب المصرى دومًا على قدر ومستوى تلك المسئوليات العظيمة وثابتًا على مستوى الولاء والانتماء المقدس للوطن".