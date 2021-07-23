صور.. التموين تشن حملات مكثفة على محطات الوقود بعد تحريك الأسعار

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وشدد الوزير أيضاً على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بضرورة التأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الأسعار اليوم من جانب لجنه التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
وأكد مديرى المديريات أنهم منذ الصباح الباكر يتابعون على الأرض موقف توافر الوقود وانتظام عمل محطات الوقود وقيامهم بتسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع اى مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الأسعار.
وأوضح أحمد مهدى، مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع استمرار عمل غرف العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة توافر السلع وانتظام عمل الأسواق وكذلك تكليف مديريات التموين بمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار الوقود من جانب لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
من جانبة أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى معاون الدكتور على المصيلحى، أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وغرفة عمليات الوزارة وكذلك غرف عمليات مديريات تتابع على مدار الساعة تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير حملات من المديريات على محطات الوقود.
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