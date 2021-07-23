بدرية طلبة تسب مروج شائعة وفاتها على الفيس بوك

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، شائعة تفيد بوفاة الفنانة الكوميدية بدرية طلبة إثر حادث سير على طريق الساحل الشمالي.

دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة.

بدرية طلبة تنفي شائعة وفاتها

فخرجت بدرية لتنفي تلك الشائعة من خلال خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث أنها نشرت البوست المتداول بنبأ وفاتها وعلقت عليه قائلة: "كلب من كلاب الاشاعات".

وطرحت مقطع فيديو جديد من داخل السيارة، لتطمئن متابعيها عليها قائلة: "كل الحبايب اللي اتصلوا بيا أنا بخير الحمد لله وزي الفل، وحسبي الله ونعم الوكيل في الإشاعات.. الدنيا اتقلبت أخواتي كانوا مرعوبين عليا بس الحمدلله أنا بطمئن أخواتي كلهم وبطمئن كل حبايبي".

بدرية طلبة تتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر، شاركت الفنانة بدرية طلبة في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «اللي ملوش كبير»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ومحمود ياسين، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وأحمد الرافعي، وفتوح أحمد.