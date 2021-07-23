موعد بداية عمل البنوك المصرية بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك٢٠٢١

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عمر شويل - جدة تدور مقالتنا حول موعد بداية عمل البنوك المصرية بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢١، قد اعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن و البركات، حيث إنه تم الإعلان بواسطة دار الإفتاء المصرية عن موعد عودة البنوك وقد يكون ذلك في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢١ وذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، فتكون عدد الإجازة في البنوك المصرية ٥ أيام وذلك بداية من يوم الاثنين ١٩ يوليو الموافق يوم عرفة حتى يوم الجمعة الموافق ٢٣ يوليو وهو آخر أيام عيد الأضحى المبارك، ويوم السبت ايضا الموافق ٢٤ يوليو وهو عطلة رسمية.

تعديل بزيادة عدد أيام الإجازة

ومن جانبه قد أكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي له ، علي أنَّه بموجب توجيهات من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة يومين وهما يوم السبت الموافق 17 يوليو، ويوم الأحد الموافق 18 يوليو لعام 2021، في أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، لتبدأ الإجازة من يوم السبت الماضي 17 يوليو حتى السبت 24 يوليو، لمدة أسبوع كامل، بعد أن كان مقرر موعدا للأجازة والتي كانت تبدأ من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو حتى السبت 24 يوليو الجاري.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢١

يتم عودة العمل بالبنوك وذلك بعد نهاية اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث إنه تم الإعلان بواسطة البنك المركزي رسمياً على أن يوم الأحد الموافق ٢٥يوليو ٢٠٢١ يتم فيها عودة البنوك، حيث إنه يكون آخر يوم للعمل في البنوك قبل بداية الإجازة وذلك يوم الأحد الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢١.

اجازة يوم عرفة سوف يكون يوم الاثنين الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١.

أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠يوليو ٢٠٢١.

قد تكون آخر أيام عمل البنوك قبل اجازة عيد الأضحى يوم الأحد الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢١.

قد تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢١.

يتم عودة العمل في البنوك في مصر بعد الانتهاء من العطلة الرسمية وذلك يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢١.

عودة 38 بنكا للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

يعود القطاع المصرفي المصري للعمل بكافة فروعه و بكامل طاقته، وذلك بشكل منتظم، بداية من يوم الأحد المقبل، بدءًا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا بالنسبة للعملاء، ومن الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وذلك للعاملين في البنوك. وانه قد تقرَّرسلفا تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر وذلك بمناسبة عيد الاضحي المبارك اعاده الله علينا وعليك بالخير وذلك اعتبارًا من الاثنين الموافق 19 يوليو 2021، لينتهي اليوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، على أن يكون موعد استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وانه حاليا يعمل بالقطاع المصرفي بجمهورية مصرالعربية نحو 38 بنكًا، وان البنك الزراعي المصري يمتلك أكبر عدد فروع فقد تجاوزت فروعه نحو 1200 فرع على مستوى أنحاء الجمهورية، ويلي البنك الزراعي من حيث الفروع بنك مصر حيث تخطت فروعه إلى حوالي 700 فرع، ثم يليهم البنك الأهلي المصري بعدد يتجاوز 544 فرعًا.