جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وجه فيها التحية، للزعيم البطل محمد نجيب، وللقائد الراحل جمال عبد الناصر، وأشاد خلالها بقدرات القوات المسلحة والشرطة، فى محاربة الإرهاب.





وأكد الرئيس السيسى أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دوما وأبدا "بإذن الله" وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم، وأصالته. وقال: إنه من خلال المخزون الحضارى لهذا الشعب العظيم والإدراك العميق لحقيقة ثابتة وراسخة وهى أننا جميعا شركاء فى هذا الوطن ومن ثم مسئولون عن تحقيق تقدمه وازدهاره، فإننى كنت وما زلت على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات، لما نرضاه ونفخر به وليجد كل مواطن فى هذا البلد، متسعا كريما له ولأبنائه مستلهمين فى ذلك روح ثورة يوليو الخالدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. السيسى يتحدث فى ذكرى ثورة يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.