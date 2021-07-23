فيديو- عاجل.. السيسى يلتقى ويحاور أسرة مصرية :«الإيد الشقيانة فيها البركة»

جدة - نرمين السيد - واهتم الرئيس بمداعبة أطفال المواطن المصرى، حيث يعول 4 "جنات، ورحمة، وآدم، وطفل صغير"، ومازح السيسى أكبرهم قائلًا لها: "بتذاكرى كويس ولا لأ"، وسألها: نفسك تطلعى إيه، لترد: دكتورة، ليعقب الرئيس: "ما شاء الله".
وقال المواطن إنه يعمل لتلبية متطلبات أسرته، وعلق الرئيس السيسى، قائلًا: "الإيدين الشقيانة فيها البركة".
وأعرب المواطن عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا: "إحنا ولادك يا ريس.. ربنا يبارك فيك يا ريس.. ربنا يبارك فى سعادتك، ويا رب عمر على عمرك، مصر دائما بخير بك إن شاء الله".
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