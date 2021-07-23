وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الزراعة إن ثورة يوليو قضت على الرأسمالية والإقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا، حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضى الأثرياء على فقراء الفلاحين والتى أطلق عليها أراضى الإصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952.

وأضاف أن قانون الإصلاح الزراعى يعد من أهم مكتسبات الثورة، والذى صدر بعد قيامها بشهرين فقط فى سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين.

وأوضح القصير أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالإسراع فى تقنين أوضاع المنتفعين من الإصلاح الزراعى، وأيضا إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى للنفع العام، وكذلك أراضى الإصلاح الزراعى غير المستغلة داخل الحيز العمرانى يتم تخصيصها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم حتى الآن تخصيص 55 قطعة بكافة محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إن الهيئة استطاعت إنجاز 3850 عقدا ابتدائيا متوقفا منذ عدة عقود، بجانب إنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها بعد توثيقها فى الشهر العقارى، بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص أراضى لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحى ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام، كما قامت الهيئة بالموافقة على تقنين أراضى لواضعى اليد طبقا للقانون 182 لسنة 2018 ل 429 طلبا.

وأضاف أن الهيئة حققت إيرادات لخزانة الدولة خلال العام المالى 2020/ 2021 حوالى 1.5 مليار جنيه، كما قامت بإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بتداخل أراضى الإصلاح الزراعى مع ارأضى الأوقاف.

وأوضح الفولى أنه بعد تملك الأراضى وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا فى تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعى المنتشرة فى كل قرى مصر، مؤكدا أن الهيئة مازالت تقوم بتقنين وضع واضعى اليد للأراضى التى تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.