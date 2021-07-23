في رابع أيام العيد..«صعبة» لتامر حسني تقترب من الـ 7 مليون مشاهدة

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يواصل نجم الجيل، الفنان تامر حسني في تحقيق نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة «صعبة»، حيث أنها حققت نحو 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «صعبة» للفنان تامر حسني، وعدد المشاهدات التي حققتها في رابع أيام عيد الأضحى.

تامر حسني يتصدر تريند يوتيوب بأغنية صعبة

تصدرت أغنية «صعبة» تريند رقم 5 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما تخطت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة في خلال يوم واحد فقط، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي وإخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقة حسام حسني.

كلمات أغنية صعبة

وتقول كلمات أغنية صعبة: "أنتي صعبه في حضنك الغرام معدتش يوصفه كلام ويسكت اللسان قدام جمالك..ولو تنام عنيه تسيطري في نومي عليا انتي صعبة..نار في قلبي نار بعدك انتحار يطلع النهار مع ابتسامتك.. حبك احتلال انساكي شئ محال عايز اعيش واموت اسير حلاوتك..صعبه صعبه انتي صعبه لا بجد مش مداعبه انتي واخدة قلبي لعيه..جامدة جامدة في الجمال والحسن جامدة بس عاملة غامضه لمضه لا مينفعش الكلام جده".

تامر حسني يتألق في حفل بالعلمين الجديدة

أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا، في مدينة العلمين الجديدة في ثانى أيام عيد الأضحى، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير محبيه، وقدم خلاله باقة متميزة من الأغانى بعد دخوله على المسرح بشكل مختلف، حيث تم تصميم المسرح بشكل مختلف بحيث يرتفع الجزء الذى يقف عليه تامر حسنى عن باقى أجزاء المسرح.

ويعرض للفنان تامر حسني الان فيلم «مش أنا» الذي تدور أحداثه حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

فيلم «مش أنا» يسجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بالسعودية

وشهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حالة من الازدهار داخل السينمات المصرية والعربية، إذ أنه لازال يحافظ على تصدره بتحقيق أعلى الإيرادات منذ بداية عرضه، وتجاوزت إيرادات الفيلم منذ عرضه في 23 يونيو، حاجز ال9 ملايين جنيهًا داخل دور العرض المصرية، ليخرج الفيلم خارج حدود مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا في السينمات السعودية حيث سجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بأكثر من 60 ألف تذكر.