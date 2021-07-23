فى ذكرى ثورة يوليو.. الرئيس السيسي: دوت الخليج حرة أبية واحة للخير والسلام

/641689/فى-ذكرى-ثورة-يوليو-الرئيس-السيسي-تحيا-مصر-حرة-أبية-واحة-للخير-والسلام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” تمر اليوم الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري، وأكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة.

الرئيس السيسي: دوت الخليج حرة أبية واحة للخير والسلام

وتابع الرئيس السيسي فى منشور له على الصفحة الرسمية:” ‎دوت الخليج، حرة، أبية، واحة للخير والنماء والسلام، دائمًا وأبدًا”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ألقى كلمة منذ قليل بمناسبة ثورة الـ 23 من يوليو، والتى أكد خلالها أن تأثيرها أمتد خارج الإقليم مانحة الأمل والإلهام للشعوب الأخرى.

وتابع:” ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تحقيق تغيرات جذرية، فى جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسية وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر فى إحداث تحولات نوعية سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا”.

وأضاف الرئيس السيسي:” لقد امتد تأثير ثورة يوليو المجيد ليتجاوز حدود الإقليم، ولتصل أصداؤها إلى كافة أرجاء المعمورة لتمنح الإلهام والأمل للشعوب التى تكافح من أجل حريتها وتساهم فى تغيير موازين القوى فى العالم، لتعلي مصالح تلك الشعوب واستقلال قرارها الوطني”.