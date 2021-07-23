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/641688/الرئيس-السيسي-الزعيم-الخالد-جمال-عبدالناصر-اجتهد-قدر-طاقته-للتعبير-عن-آمال-المصريين-فى-وطن-حر-تسوده-العدالة-الاجتماعية

10:55 ص - الجمعة 23 يوليو 2021

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة منذ قليل بمناسبة ثورة الـ 23 من يوليو، أكد خلالها أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل.

الرئيس السيسي: نذكر بكل إعزاز رمز هذه الثورة محمد نجيب

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" فى هذه الذكرى الوطنية الخالدة نذكر بكل إعزاز رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، الذى لبى نداء الواجب الوطني، فى لحظة دقيقة وفارقة".

الرئيس السيسي: الزعيم الخالد جمال عبدالناصر اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين فى وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية

وتابع:" كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين، فى وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية وهو ما يؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دومًا وأبدًا بإذن الله، وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته".

واستكمل:" شعب مصر العظيم يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التى تواجه وطننا فمنذ ثورة يوليو مرورًا بالحروب من أجل قضايا الأشقاء، ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام وصولًا إلى التحديات المعاصرة خاصة مواجهة الإرهاب الذى نجحت القوات المسلحة والشرطة، فى محاصرته وإضعاف شوكته ولقد كان الشعب المصرى دومًا على قدر ومستوى تلك المسئوليات العظيمة وثابتًا على مستوى الولاء والانتماء المقدس للوطن".

وأضاف:" أما عن التحدي الحالى الذى يتمثل واقع الحياة فى مصر، فى كل جوانبها من خلال العمل الجاد فى الاعتماد على تحقيق التنمية الشاملة فى الاعتماد على التخطيط الدقيق، فى إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي هو بناء وطن قوي متقدم فى العديد من المجالات، تلك الرؤية التى بدأت بتنفيذ برنامجًا وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وأتاح المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية".