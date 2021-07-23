الرئيس السيسي لـ"رب أسرة" في العلمين: الإيد الشقيانة فيها البركة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقود دراجته بمنطقة العلمين، حيث التقى بأحد الاسر المصرية، ودار حوار بين الرئيس السيسى والأسرة للتعرف على أحوالها والاستماع إلى مطالبها.
وبدأ الرئيس بالتعرف علي أسماء أولاد الأسرة، وسؤال الأب عن مسكنه ووظيفته، وقال الأب أنا من القليوبية وأعمل هنا في العلمين، وبسؤال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن راتبه رد قائلاً "الحمد لله".
وسأل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبناء الأب عن دراستهم ومذاكرتهم وعن طموحاتهم وأحلامهم، وفي نهاية الفيديو قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للأب "الايد الشيقانة ديه فيها البركة".
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