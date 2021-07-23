وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال الرئيس السيسى في كلمته بهذه المناسبة، "إنه من خلال المخزون الحضاري لهذا الشعب العظيم والإدراك العميق لحقيقة ثابتة وراسخة وهي أننا جميعًا شركاء في هذا الوطن ومن ثم مسئولون عن تحقيق تقدمه وازدهاره فإنني كنت وما زلت على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات، لما نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومسـتقبـل مصـــر بعظمــة ومجــد ماضيهــا وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعًا كريمًا له ولأبنائه مستلهمين في ذلك روح ثورة يوليو الخالدة التي أقول في ذكراها "إننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى في ذكرى ثورة يوليو: كنت وما زلت واثقا من قدرتنا على تحقيق المعجزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.