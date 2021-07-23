عاجل.. السيسى يوجه بتطوير الطرق وفق مخطط يضمن استيعابها لحركة المرور

جدة - نرمين السيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الجمعة، بتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة فى إطار مبادرة "معاً نبنى المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتى تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد العزازى، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالى أطوال 140 كم، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكبارى.

كما حرص الرئيس على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والانشائية لمحور التعمير أخذا فى الاعتبار طبيعة الأراضى فى تلك المنطقة التى يمر بها المحور.

وقد وجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسى وإنشائى يراعى استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمنى مستقبلى لا يقل عن 20 سنة، أخذاً فى الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافى، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما وجه الرئيس فى هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.

وأوضح المتحدث الرسمى أن أعمال التطوير تشمل محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائرى لمدينة أبى قير الجديدة بطول 16 كم لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبى قير وشرق مدينة الإسكندرية.

أما عن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض 9 حارات بكل اتجاه بطول 35 كم، ويمتد 15 كم فى اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد 4 محاور ربط عرضية على الطريق الساحلى بطول 14 كم لربط الطريق الساحلى بمحور التعمير الجديد بعرض 8 حارات بكل إتجاه.

كما تم عرض الموقف بالنسبة لمحور ماريا المرانى الجديد بطول 14 كم وعرض 6 حارات بكل اتجاه، وذلك لربط طريق الكافورى/ برج العرب بمحور التعمير بالقوس الغربى وحتى الطريق الصحراوى.

كما تم استعراض محور النوبارية (القوس الشرقى) بأطوال 25 كم وبعرض 6 حارات بكل إتجاه لربط محور التعمير بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، فضلاً عن محور مطار برج العرب (القوس الغربى) بطول 2 كم وعرض 6 حارات بكل اتجاه، وذلك ليتكامل مع شبكة الطرق الجديدة والمطورة والتى تشكل الطريق الدائرى لمحافظتى الإسكندرية والبحيرة بإجمالى أطوال 90 كم.