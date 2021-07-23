عاجل.. السيسى: ثورة 23 يوليو أكدت العلاقة الأبدية بين الشعب وقواته المسلحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، أن الثورة أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة التى حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال فى أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة.

‎واختمم الرئيس: تحيا مصر، حرة، أبية، واحة للخير والنماء والسلام، دائمًا وأبدًا.