عاجل.. السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو

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جدة - نرمين السيد - وقالت قرينة رئيس الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التى ستظل محفورة فى وجدان الشعب المصرى والأمة العربية بأكملها".
وأضافت: "ثورة يوليو امتد ضياؤها إلى كل بلد عربى وإفريقى يرغب فى الحرية والاستقلال.. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية فى أمن وسلام".
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