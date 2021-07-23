صور.. وزير الأوقاف: تعاون المؤسسات عظم قيمة مشروع صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحى الأوقاف بمراحلها المختلفة "التشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل" استعدادًا لانطلاق عملية التوزيع عقب صلاة الجمعة من ديوان عام وزارة الأوقاف.





وأعرب جمعة، عن شكره لجميع الشركاء فى مشروع صكوك الأضاحى والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم فى الوصول به إلى هذا المستوى الوطنى الاحترافى المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة فى العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما فى وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز. وأكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين عدد كبير من مؤسسات الدولة من الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعى مع بعض المؤسسات الأخرى قد أسهم فى تعظيم قيمة المشروع، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

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