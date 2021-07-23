لجنة التسعير تعلن رفع سعر البنزين بداية من اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن رفع سعر البنزين في مصر بقيمة 25 قرشاً للتر لجميع أنواعه، بينما أبقت على سعر المازوت والسولار ثابتاً بدون أي تغيير في السعر إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل لحين اجتماع لجنة السعير التلقائي في موعدها القادم لبحث أسعار الوقود.

رفع سعر البنزين 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار

قالت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في لبيان لها اليوم أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق سعر البنزين الجديد بداية من اليوم الجمعة الموافق 23 من يوليو 2021 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وأنه يتعين على الجهات المعنية الالتزام بتطبيق أسعار الوقود الجديدة

الفئة السعر بنين 80 6.75 جنيه للتر بنزين 92 8 جنيه للتر بنزين 95 9 جنيه للتر السولار 6.75 جنيه للتر مازوت صناعي 3900 جنيه للطن

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ترفع أسعار الوقود

وقالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الجمعة أنها استعرضت متوسط سعر خام البرنت بالأسواق العالمية، وتابعت سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل العملة المحلية من شهر أبريل وحتى شهر يونيو الماضي، وكان هما العامل الأساسي وراء رفع سعر البنزين حيث أنهما أهم الأسباب المؤثرة في تكلفة بيع المنتجات البترولية بالأسواق المحلية ويضاف عليها التكاليف الأخرى.

وأشارت اللجنة إلى أنه في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم الآن، ونتيجة تذبذب سعر برميل البترول عالمياً بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا وتخفيض الإنتاج في العديد من المصانع كلها عوامل أثرت في أسعار الوقود

ويعرف أن لجنة التسعير التلقائي للوقود هي لجنة تتألف من أعضاء من وزارتي المالية والبترول، وأهم أعمالها هي متابعة الأسعار العالمية للبترول وأسعار العملة الصعبة وتحديد تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتجتمع كل ثلاثة أشهر لتحريك سعر الوقود بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10 % بحسب العوامل السابقة أو تثبيت السعر في حال الاستقرار.