نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في مصر 2021 بعد زيادتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية. بيان أعلنت فيه عن قيام لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. بمراجعة أسعار المنتجات البترولية. ذلك الاجراء الذي تقوم به اللجنة كل ثلاثة أشهر. منذ قيام الحكومة برفع الدعم عن أسعار الوقود والمنتجات البترولية. حيث أسفرت المراجعة الأخير للجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين وثبات أسعار السولار والبوتوجاز.

أسعار البنزين الجديدة في مصر 2021 بعد زيادتها:-

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. والمعنية بمتابعة ومراجعة أسعار الوقود والمنتجات البترولية. بشكل ربع سنوي. عن زيادة اسعار منتجات البنزين للأنواع الثلاثة بمقدار 25 قرش، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة الموفق 23 يوليو 2021.

حيث أصبحت الاسعار الجديدة للبنزين، والمنتجات البترولية في ضوء المراجعة والقرار الأخير للجنة التسعير التلقائي كما يلي:-

المنتج سعر البيع بنزين 80 6.75 بدلاً من 6.50 جنيه بنزين 92 8 جنيه للتر بدلاً من 7.75 جنيه بنزين 95 9 جنيه للتر بدلاً من 8.75 جنيه. السولار تثبيت السعر عند 6.75 جنيه سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي تثبيت سعر الطن عند 3900 جنيه.

وتضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للبنزين والمنتجات البترولية عدم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز، حيث أن أسعار أسطوانات البوتاجاز لم تشهد أي زيادة في أسعارها منذ عام 2019 عند سعر 65 جنيه للأسطوانة.

ويعد هذا الأجراء الذي تقوم به لجنة التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية. هو اجراء روتيني يتم القيام به بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، منذ قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن أسعار الوقود والمنتجات البترولية. وتوجيه الأموال التي كانت تخصص لهذا الدعم، وتمثل عبء على الموازنة العامة للدولة إلى أوجه نفقات أخرى، بحيث يتم استخدامها، في زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة، من بناء مستشفيات ومدارس.

وعملية تسعير الوقود والمنتجات البترولية تختلف من دولة إلى أخرى، فهناك بعض الدول تقوم بعملية المراجعة لأسعار الوقود والمنتجات البترولية، بشكل شهري، وبعض الدول الأخرى تقوم بعملية المراجعة بشكل ربع سنوي، وهناك دول أخري تقوم بشكل سنوي وهكذا.

ووفقاً لقرار الحكومة المصرية، فإن لجنة التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية، تكون عملية الزيادة أو النقصان في السعر سقف معين في حدود 10% لا تتخطاه.