السيسي فى ذكرى ثورة 23 يوليو: مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال الرئيس السيسى في كلمته بهذه المناسبة، إن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل، يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دائمًا وأبدًا.

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