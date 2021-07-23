عاجل.. السيسى يوجه التحية إلى محمد نجيب وجمال عبدالناصر فى ذكرى 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته اليوم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء، الذين يبذلون الغالى والنفيس للدفاع عن أرضها.

وتابع الرئيس: "قادرون على الحفاظ على مكتسبات الوطن، ومقدرات شعبه العظيم".

ووجه الرئيس التحية للقائد البطل الرئيس الراحل محمد نجيب، ولزعيم الثورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.