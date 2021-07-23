عاجل.. السيسى: يوم 23 يوليو يثير مشاعر الفخر باسترداد المصريين حكم بلادهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمته اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن هذا اليوم يثير مشاعر الفخر والكرامة باسترداد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح عظيم. وتابع السيسى: نذكر بكل الإعزاز رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب الذى لبى بشجاعة نداء الواجب الوطنى فى لحظة دقيقة وفارقة.

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