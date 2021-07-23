نشرة أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يكتفي بالتدريبات البدنية في المران استعداداً لمواجهة غزل المحلة.. الفارس الأبيض ينعى وفاة كامل البيطار.. وعود ثنائي الفريق إلي التدريبات الجماعية

/641658/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-الخميس-كارتيرون-يكتفي-بالتدريبات-البدنية-في-المران-استعدادا-لمواجهة-غزل-المحلة-الفارس-الأبيض-ينعى-وفاة-كامل-البيطار-وعود-ثنائي-الفريق-إلي-التدريبات-الجماعية

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الفارس الأبيض لعل أبرزها عودة ثنائي الفريق إلي التدريبات الجماعية.

الزمالك ينعى وفاة كامل البيطار

نعى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وأعضاء اللجنة، الإذاعي الكبير كامل البيطار الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وتتقدم إدارة النادي وجميع العاملين بالإدارات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

و تخرج البيطار من كلية الآداب قسم الصحافة بجامعة القاهرة، وكتب خلال دراسته في جريدة المساء، وبدأ التدريب بالإذاعة المصرية وقبل مرور عام وقبل حلول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد مدير صوت العرب فكرته “مسحراتي اليوم”، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وقدم كامل البيطار العديد من البرامج عبر أثير صوت العرب.

و سبق للبيطار أن شغل منصب عضوية مجلس إدارة الزمالك و الإشراف على فريق كرة اليد الذي توج ببطولة إفريقيا أكثر من مرة في الثمانينات من القرن الماضي.

عمرو الدردير

ونشر عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك” معلق،:”الونش أهم لاعب في منتخب مصر الأولمبي الحالي وأفضلهم هما بس اخوانا البعدا علشان زملكاوي عيزين يحولوا الموضوع لسخرية، بتوع ثالث العالم”.

كارتيرون

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بالتدريبات البدنية خلال المران الصباحي اليوم الخميس.

ويخوض الفريق مرانه المسائي على ملعب فندق الإقامة في تمام الساعة الخامسة مساء.

شيكابالا وروقا

خاض الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد أشرف “روقا” لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق الصباحي اليوم الخميس.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث اشتكى “شيكابالا” من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى “روقا” من آلام في وتر صابونة الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم الخميس.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.