أسعار البنزين في مصر مراجعة شهر يوليو 2021 زيادة 25 قرش لجميع أنواع الوقود ما عدا السولار

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في مصر من أهم الموضوعات بحثاً اليوم، بعد إصدار لجنة التسعير للمنتجات البترولية السعر الجديد لمراجعة يوليو 2021، حيث يتم يتم مراجعة سعر البنزين كل ثلاثة أشهر أي ربع سنوي، وقد قامت اللجنة بتحديد السعر الجديد بإرتفاع بلغ 25 قرش عن المراجعة السابقة، وعللت اللجنة هذا الارتفاع بكونه ناتج عن ارتفاع سعر برميل البترول عالمياً والتغيرات التي تحدث على سعر الدولار، وكذالك عودة النشاط الاقتصادي وفتح الأسواق التجارية الذي ترتب عليه زيادة في الاستهلاك العالمي للبترول ومشتقاته، مما أثر على السعر بالارتفاع على المستوي العالمي فكان التأثير على السعر المحلي، وسوف نستعرض معكم تفاصيل السعر الجديد لمختلف أنواع الوقود المستخدم محلياً في مصر للمواطنين.

نوع الوقود السعر بنزين 80 6.75 جنية للتر بنزين 92 8 جنية للتر بنزين 95 9 جنية للتر السولار 6.75 جنية للتر

سعر البنزين شهر أبريل 2021

شهد سعر البنزين في مصر أبريل 2021 زيادة بنحو 25 قرش لمختلف أنواع الوقود ما عدا السولار، فقد تمت مراجعة السعر حسب معطيات السوق العالمي والأسعار المتداولة عالمياً لبرميل البترول، فهناك عدة عوامل مؤثرة في تحديد سعر البنزين عالمياً ومحلياً، وسنعرضها عليكم خلال السطور التالية لتوضيح الصورة لمتابعينا الكرام.

العوامل المؤثرة في تحديد أسعار البنزين

سعر برميل البترول في الأسواق العالمية.

التغيرات الاقتصادية التي أحدثتها أزمة كورونا.

التغير في سعر الدولار.

حركة التنمية الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي.

تحديد سعر البنزين 2021

تقوم العديد من الدول العربية بتحديد سعر البنزين لديها بصفة مستمرة، فنجد تحديد أسعار البنزين في السعودية يتم بصفة شهرية، بحيث يتحدد السعر يوم 10 من كل شهر ميلادي ويتم تنفيذه في اليوم التالي، وقد شهدة الأسعار للبنزين في السعودية خلال شهر يوليو الجاري تثبيت على نفس أسعار يونيو 2021.

موعد تنفيذ أسعار البنزين الجديدة يوليو 2021

يبدأ تنفيذ السعر الجديد للبنزين في مصر من اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 في تمام التاسعة صباحاً، فقد أكدت لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول المصرية، على متابعة تنفيذ قرارها بمختلف منافذ البيع المنتشرة بمحافظات الجمهورية والمتمثلة بالعديد من البنزينات، حتي لا يتم التلاعب سواء بالسعر أو جودة البنزين.