أرقام.. حصيلة استقبال المجازر للأضاحى فى العيد

جدة - نرمين السيد - استقبلت المجازر على كافة مستوى الجمهورية مذبوحات الأضاحى من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز، خلال أيام العيد الثلاثة، وذبحها للمواطنين بالمجان، تحت إشراف طبى بيطرى كامل للتأكد من سلامة الأضحية.





وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وفق تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنها وفرت كل السبل للمواطنين من أجل ذبح الأضاحى فى المجازر التابعة لها.

وكشف التقرير أن المجازر استقبلت فى طوال أيام العيد 20 ألفا و342 أضحية، وبلغ إجمالى ما تم ذبحه أمس فى اليوم الثالث للعيد حوالى 4 آلاف و831 أضحية.

جاء هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه محافظة القاهرة حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور.

وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف حملات النظافة فى الشوارع.