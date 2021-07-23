سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأعرب السلطان هيثم بن طارق خلال البرقية، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسى بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه، ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصرى من التقدم والرقى والنماء.

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