الأوقاف تعلن افتتاح 12 مسجدا جديدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه سيكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1550 مسجدًا، منها 1427 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و123 مسجدًا صيانة وترميمًا. وجاءت المساجد على النحو التالى: مديرية أوقاف الجيزة 1. العمري – أبو رجوان القبلي – البدرشين مديرية أوقاف السويس 2. الرحمة – أبو سيال - الجناين مديرية أوقاف المنوفية 3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان 4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع 5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور 6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور مديرية أوقاف بني سويف 7. حسين دياب- طنسا - ببا 8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن 9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن مديرية أوقاف الغربية 10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا 11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى مديرية أوقاف البحيرة 12. مسجد الدكتور محمد عبد المنعم سعد – قرية كفر محله – داود الرحمانية

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