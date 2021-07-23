الأوقاف تبدأ توزيع لحوم الأضاحى اليوم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن قوافل توزيع اللحوم الخاصة بمشروع صكوك الأضاحى الذى تتبناه الوزارة للعام السابع على التوالى سوف تنطلق اليوم الجمعة، من أمام ديوان عام الوزارة.





وأوضح وزير الأوقاف فى تصريحات سابقة له، أن انطلاق قوافل لحوم صكوك الأضاحى يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة. وأشار إلى أن المرحلة الأولى للتوزيع خلال الأسبوع الأول تشمل 120 طنا.

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