النائبة هادية حسنى تبدأ مشوارها فى الأولمبياد

جدة - نرمين السيد - تبدأ النائبة هادية حسنى السعيد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والبطلة الأولمبية المصرية بطلة كرة الريشة الطائرة مشوارها فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة فى طوكيو بلقاء الفريق اليابانى فى لقاء زوجى كرة الريشة الطائرة.





ومن المقرر أن يقام اللقاء السبت القادم الموافق 24 يوليو، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة. وأعربت التنسيقية عن تمنياتها للبطلة ولجميع الفرق واللاعبين المصريين التوفيق فى دورة الألعاب الأولمبية.

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