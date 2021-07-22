/641682/مواعيد-مباريات-مصر-في-الأولمبياد-الجمعة

تستأنف مباريات أولمبياد طوكيو 2020 الجمعة بمواجهات فردية بعد أن جمعت منافسات الخميس مواجهة حاسمة التي تعادل فيها المنتخب المصري مع الإسبان في إولى مواجهات الفراعنة بدورة الألعاب الصيفية، ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد الجمعة.

مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد الجمعة

يخوض عبد الخالق البنا منافسات فردي رجال برياضة التجديف، وذلك الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويخوض يوسف طلبة منافسات الفردي رجال لرياضة القوس والسهم، وذلك في تمام السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد الجمعة

وتنقل المنافسات على قناة "بي إن سبورتس إكسترا"، الناقل الحصري لمنافسات أولمبياد طوكيو.

ويخوض المنتخب المصري الأولمبي مواجهة هامة أمام الأرجنتين بعد أن حقق الفراعنة تعادلا هاما مع إسبانيا في إولى المواجهات بينما تلقت الأرجنتين خسارة موجعة أمام أستراليا.

موعد مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة

وتقام المباراة بين مصر والأرجنتين في تمام التاسعة من صباح الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الثانية لأولمبياد طوكيو 2020، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية بينما لابديل عن الفوز بالنسبة لرفاق ميسي من أجل الإبقاء على حظوظهم في التأهل.

ترتيب المجموعة الثالثة في الأولمبياد

1- استراليا - 3 نقاط 2- مصر- 1 نقاط 3- اسبانيا- 1 نقاط 4- الارجنتين- صفر نقاط

وأنتهت الجولة الأولى من مواجهات اولمبياد طوكيو 2020 ، وشهدت منافساتها احداث متعددة لعل أبرزها تعادل منتخب مصر مع إسبانيا ووقوع ألمانيا في فخ الهزيمة برباعية وكذلك فرنسا.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب مجموعات اولمبياد طوكيو 2021 كرة القدم

ترتيب المجموعة الأولى في الأولمبياد

1-المكسيك - 3 نقاط 2- اليابان - 3 نقاط 3- جنوب افريقيا - صفر نقاط 4- فرنسا - صفر نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في الأولمبياد

1- رومانيا- 3 نقاط 2- نيوزيلاندا- 3 نقاط 3- هندوراس- صفر نقاط 4- كوريا الجنوبية- صفر نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة في الأولمبياد

1- البرازيل- 3 نقاط 2- كوت دي فوار- 3 نقاط 3- السعودية - صفر نقاط 4- المانيا - صفر نقاط