بنك cib بيديك طريقة سهلة لتغيير كلمة السر لخدمة الانترنت البنكي

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يقدم بنك cib خدمة جديدة لعملائه لتنضم للخدمات الايجابية التي يقدمها cib على مدار سنوات تواجده بي الشارع المصري، وهي خدمة تغيير كلمة سر خدمة الانترنت البنكي من بنك cib.

تغيير كلمة مرور بنك cib الانترنت البنكي لتغيير كلمة المرور الخاصة بخدمة الإنترنت البنكية من بنك cib برجاء إتباع الخطوات التالية: في البداية يحتاج تغيير الرقم السري للخدمة وجود بطاقة مدينة سارية ومفعلة ورقمها السري. ثم زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبنك Cibeg.com أو عن طريق تطبيق خدمة الانترنت البنكية على الموبايل. من خلال الصفحة الرئيسية للموقع برجاء الدخول على " الخدمات الإلكترونية " ثم " خدمة الإنترنت البنكية " ثم " Forget\ Reset password " أو "تغيير الرقم السري ". بيانات تغيير كلمة مرور الانترنت البنكي من بنك cib • اسم للدخول على الخدمة • كلمة مرور للخدمة • رقم البطاقة المدينة أو الائتمانية (16 رقم) • الرقم السري الخاص بالبطاقة (4 أرقام)

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