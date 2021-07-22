المصرية للاتصالات We باقة Nitro X social

بدأ عملاء شركة المصرية للاتصالات we بالسؤال عن باقات السوشيال التي تتيح للعملاء بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة وباسعار قليلة.

باقات سوشيال من لامصرية للاتصالات ​باقة Nitro X Social سوشيال تتيح للعملاء أن تعيش علي مواقع السوشيال المفضلة لهم بارياحية مثل (Facebook Browsing, Whatsapp and Google Maps) بلا حدود. الاشتراك في باقة سوشيال we الاشتراك في باقة سوشيال اتصالات ثمنها 20جنيه في الشهر و يمكن الاشتراك من خلال #20*990* بعد توافر الرصيد الصافي.

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