إليكترونياً يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الارضى يوليو 2021، والتى تم إطلاقها 15 يوليو الجاري، حيث يريد الآلاف من عملاء شركة We المشتركين في خطوط التليفون الارضي، معرفة قيمة فاتورة شهر يوليو 2021، والتى تتم المحاسبة لها عن أشهر ابريل ،ومايو ، ويونيو. ويتم اعطاء مدة شهر من تاريخ اصدار الفاتورة، ليتم دفعها بدون إضافة أى رسوم إدارية على الفاتورة والتى تصل إلى 10٪ من قيمة الفاتورة. وعليه نقدم لكم في السطور التالية، نقدم كافة التفاصيل الكاملة، عن طريقة الاستعلام وسداد الفواتير الخاصة بالخط الارضي.
تفاصيل فاتورة التليفون الارضى يوليو 2021
أصدرت الشركة المصرية للاتصالات بيان تفصيلى مؤخراً، بيان شامل كافة المكالمات وتفاصيلها، ومكالمات المحافظات، والهاتف المحمول، والخدمات الصوتية الأخري، والتى سيتم الاشتراك بها بمبلغ 2 جنيه للفاتورة الشهرية، أو 6 جنيهات مصري للفاتورة بنظام كل ثلاث شهور، وتتضاف على أول فاتورة التليفون الارضي مستحقة السداد.
خطوات معرفة قيمة فاتورة الخط الارضي وطرق السداد
وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات، مايزيد عن 12 طريقة تمكنك من دفع قيمة الفاتورة، مثل التوجه الى اقرب سنترال للشركة، أو الذهاب الى فرع من فروع فودافون وموبينيل واتصالات، الأقرب اليك، أو عن طريق خدمة فورى و ATm لبنك ClB, والبنك الأهلي المصري، ومكاتب البريد المصرية، في كافة أنحاء الجمهورية، أو الدفع الالكتروني. وعليه يمكنك استعلام فاتورة الخط الارضي، من خلال دخول رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021، ثم إتباع مايلي؛
- كتابة رقم الهاتف، وكود المحافظة.
- نقر على زر اظهار الفاتورة.
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