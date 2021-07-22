جدة - نرمين السيد - عرض الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، مشاهد للفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا، عن تجول الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدراجة مع أحد المجندين، وحديثه معه عن حياته وظروفه المعيشية.





وأوضح الطاهرى فى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "لما كنا بنشوف حاجات مشابهة وكانت بتنتشر على السوشيال ميديا، كان الناس تقول إمتى المسؤولين يبقو عندنا كده". وتابع: "القصة مبقتش بس فى مسألة اللقاء والحديث المباشر، القصة كمان فى الرسائل التى حملها الكلام بتاع الرئيس مع المجند أيمن"، مشيرا إلى أن فيديو الرئيس به رسائل اجتماعية تكمن فيها مستقبل البلد، ويدل على أن الرئيس السيسى هو أب يفكر لأبنائه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة اجتماعية فيها مستقبل بلد.. الطاهرى عن فيديو السيسى: أب بيفكر لأولاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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