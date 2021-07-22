جدة - نرمين السيد - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة وأصدق التمنيات إلى كل المصريين فى الخارج بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الهجرة فى ذكرى 23 يوليو: اليوم نسطر بطولات جديدة فى معركة الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.