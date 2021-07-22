بعد أسبوع من كلمة الرئيس.. الطاهرى: أصداءها مستمرة فى إثيوبيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن أصداء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الأول لتطوير الريف "حياة كريمة"، باستاد القاهرة، مستمرة فى إثيوبيا حتى الآن.





وأوضح الطاهرى فى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "كان المشهد فى استاد القاهرة فى تفاصيله رسائل كثيرة، رسائل يمكن تحفز أى عقل على مسألة التدبر".

وتابع: "الخطاب كان من أسبوع لكن تبعات هذا الخطاب استمرت حتى الآن"، مشيرا إلى أن الرئيس استقبل بحفاوة بالغة فى استاد القاهرة، وعند حديثه تحديدا فى ملف المياه تعالت الهتافات المؤيدة للقيادة المصرية ودعمها بكل التدابير.

وبين الطاهرى: "فى كلمة الرئيس عن أمن مصر القومى بإنه خط أحمر، اللى كان موجود فى استاد القاهرة، وسمع زئير الجماهير وقتها، لازم ينحنى احتراما لحكمة القيادة السياسية فى التعامل مع ملف وجودى".

وأشار إلى أن خطاب الرئيس السيسى فى الاستاد كان مبنى على منهج استمر منذ توليه المسؤولية، قائلا: "نقدر نلخص المنهج ده فى المصارحة والمكاشفة، وده اللى حصل عند شرح الرئيس لتفاصيل معالجة الدولة المصرية لملف سد النهضة، والحديث عن قدر مصر فى منطقتها وفى العالم".